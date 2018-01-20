В Мелитополе в ДТП попали 5 автомобилей
Три человека травмированы, один в тяжелом состоянии в реанимации.
В Мелитополе (Запорожская область) произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате столкновения пострадали три человека. Авария произошла вечером 19 января, сообщает полиция области.
"Сначала столкнулись два автомобиля - «Toyota RAV4» и «Toyota Camry». После чего их отбросило на припаркованные неподалеку автомобили «ВАЗ-2108», «Daewoo Espero» и «Opel», которые получили механические повреждения", - говорится в сообщении.
В результате аварии травмы получили 23-летний водитель и 19-летний пассажир «Toyota RAV4», водитель «Toyota Camry» находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Правоохранители устанавливают причины ДТП.
Напомним, ранее в Сумской области микроавтобус с пассажирами столкнулся со снегоуборочным трактором.
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Транспорт
20.01.2018 09:43