Непогода в Украине: движение по трассе Киев-Одесса восстановлено

Непогода в Украине: движение по трассе Киев-Одесса восстановлено

19 января движение автомобильного транспорта всех категорий по трассе Киев-Одесса восстановлено с 10:00 .

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

«С 10:00 часов 19 января 2018 года на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 Киев - Одесса, км 273 + 210 - км 464 + 122 снимаются ограничения, и восстанавливается движение для автомобильного транспорта всех категорий», - говорится в сообщении.  

Кроме того, с 11:00 19 января 2018 снимаются ограничения, и восстанавливается движение транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения: М-16 Одесса - Кучурган (на пл. Кишинев), км 0 000- км 70 + 127; М-27 Одесса - Черноморск км 0 000- км 22 + 564; Р-54 Краснополка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубиново  / М-05 / км 107 + 500- км 156 + 889; Р-55 Одесса-Вознесенск-Новий Буг, км 0 + 000- км 104 + 860.

Напомним, 18 января из-за снегопада движение по трассе Киев-Одесса с 15:00 было максимально ограничено.  




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