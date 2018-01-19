Непогода в Украине: движение по трассе Киев-Одесса восстановлено
19 января движение автомобильного транспорта всех категорий по трассе Киев-Одесса восстановлено с 10:00 .
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.
«С 10:00 часов 19 января 2018 года на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 Киев - Одесса, км 273 + 210 - км 464 + 122 снимаются ограничения, и восстанавливается движение для автомобильного транспорта всех категорий», - говорится в сообщении.
Кроме того, с 11:00 19 января 2018 снимаются ограничения, и восстанавливается движение транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения: М-16 Одесса - Кучурган (на пл. Кишинев), км 0 000- км 70 + 127; М-27 Одесса - Черноморск км 0 000- км 22 + 564; Р-54 Краснополка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубиново / М-05 / км 107 + 500- км 156 + 889; Р-55 Одесса-Вознесенск-Новий Буг, км 0 + 000- км 104 + 860.
Напомним, 18 января из-за снегопада движение по трассе Киев-Одесса с 15:00 было максимально ограничено.
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