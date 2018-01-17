На дорогах в Киевской области открылись пункты обогрева для водителей

Полицейские с помощью квадрокоптера отслеживают наличие пробок и транспорт, который попал в снежные заносы.

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На период осложнения погодных условий на автодорогах международного значения Киевской области ограничен въезд крупногабаритного транспорта. В связи с этим были открыты пункты обогрева для водителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Фейсбуке.

"Сегодня на автодороге " Киев - Одесса" областные полицейские с помощью квадрокоптера отслеживали наличие пробок и выявляли автотранспорт, который попал в снежные заносы. В дальнейшем координировали на места спецтехнику, которая помогала устранить дорожные неурядицы", - отмечается в сообщении.

Пункты обогрева открыты на таких автодорогах: " Киев - Харьков" - 126 км, " Киев - Одесса" - 78 км, " Киев - Одесса" - 143 км, " Киев - Житомир" - 62 км, г. Переяслав-Хмельницкий - въезд со стороны Черкасс.

Напомним, в конце декабря прошлого года на трассе Одесса-Киев из-за сильного снегопада застряли 800 грузовиков.