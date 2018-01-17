В Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поезда

Критической остается ситуация с хищением имущества "УЗ" на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

В Днепропетровской области из-за воров металлолома сошел с рельсов грузовой вагон поезда
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Фото: Сахалин.Инфо

На станции Эрастовка в Днепропетровской области сошел с рельсов вагон грузового поезда.

Об этом сообщается на сайте "Укзрализныци".

"16 января в 23:45 на станции Эрастовка на стрелочном переводе сошел с рельсов вагон грузового поезда. Это произошло из-за попадания под колесо пакета металлолома, который выбросили воры из предыдущего вагона на перегоне Пятихатки - Эрастовка. Из-за происшествия девять пассажирских поездов были задержаны сроком до четырех часов. Случай расследуют правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Железнодорожники отмечают, что в 2017 году было зафиксировано 5814 случаев хищения и был нанесен ущерб на сумму 54,4 млн гривен материального ущерба. Для сравнения, - в 2016 году зарегистрировано 4111 случаев и нанесено около 37 млн гривен убытков.

Также военизированная охрана "Укрзализныци" в течение прошлого года задержала 1156 злоумышленников (в 2016 году - 850 человек).

"Крайне критической остается ситуация на территории Днепропетровской и Запорожской областей в пределах регионального филиала «Приднепровская железная дорога», связанная с большим количеством случаев хищения посторонними лицами устройств железнодорожной автоматики. Больше всего хищений и повреждений приборов автоматики с релейных шкафов и путевых ящиков (реле, трансформаторы и т.п.), дроссель-трансформаторов, провода воздушных линий связи, кабелей", - сообщили в "УЗ".

Отмечается, что меры, принимаемые железнодорожниками, а также неоднократные обращения в МВД и Служба безопасности по активизации работы их местных подразделений, желаемого результата не дают. За сутки на одном объекте фиксируется по несколько вмешательств.

Напомним, ранее в селе СольЗакарпатской области сошли с рельсов и опрокинулись два последних вагона грузового поезда. Причина случившегося неизвестна.


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