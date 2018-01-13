В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер (ВИДЕО)
В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером.
Об этом в пятницу, 12 января, сообщае
Отмечается, что прибывший из Марокко паром при попытке пришвартоваться врезался в лайнер, стоявший у причала.
Причины инцидента неизвестны. По словам полиции, основными версиями являются технические неполадки и человеческий фактор.
В результате столкновения никто не пострадал.
Напомним, ранее во французском порту Кале за сильного ветра на мель сел паром Pride Of Kent, направлявшийся в английский Дувр.
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13.01.2018 12:24