В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер (ВИДЕО)

В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер (ВИДЕО)

В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером.

Об этом в пятницу, 12 января, сообщае El Pais.

Отмечается, что прибывший из Марокко паром при попытке пришвартоваться врезался в лайнер, стоявший у причала.

Причины инцидента неизвестны. По словам полиции, основными версиями являются технические неполадки и человеческий фактор.

В результате столкновения никто не пострадал.

Напомним, ранее во французском порту Кале за сильного ветра на мель сел паром Pride Of Kent, направлявшийся в английский Дувр.




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