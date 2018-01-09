CES 2018: Intel представила «летающий автомобиль» Volocopter

На выставке CES 2018 компания Intel представила свой прототип Volocopter. Как утверждает производитель, новинка является «по существу, летающим автомобилем». На самом деле, это беспилотный летательный аппарат, с возможностью перевозки двух пассажиров.

Volocopter представляет собой автономное пассажирское такси. Беспилотник питается от батареи и имеет 18 роторных двигателей. Изначально разработкой Volocopter занималась одноименная немецкая компания, основанная в 2012 году. Первое свое устройство, Volocopter VC200, производитель представил в Германии в 2013 году. Позднее компания выпустила Volocopter 2X, который является более усовершенствованной моделью и первым серийным беспилотником компании. Аппарат способен на 30 минут полета или на расстояние около 30 км.

Volocopter использует четыре гиростабилизатора (IMU), которые постоянно определяют его позицию во время полета. Батарейная система имеет девять независимых отсеков, каждый из которых питает пару роторов, гарантируя, что аппарат продолжит полет, если один или два аккумулятора разрядятся. Для худшего случая есть баллистический парашют, который будет разворачиваться и обеспечивать безопасное приземление.