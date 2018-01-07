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В небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника В небе над территорией Украины зафиксировали полет американского беспилотника. Об этом передает УНН со ссылкой на данные сервиса Flightradar24. По данным сервиса, борт UAVGH000 стартовал с территории области, пролетел над Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях, сделав несколько кругов, а также пролетел над территорией Донецкой и Луганской областями, в частности зоной АТО. Данные о борте зашифрованы. Указанный позывной UAVGH000 принадлежит стратегическому разведывательному беспилотнику США RQ-4A Global Hawk. Отметим, в пресс-службах Госавиаслужбы и Генштаба информацией о полете борта не владеют. Напомним, ранее сообщалось, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 совершил длительный разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе.

golos.ua

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