В небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника

В небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника (ФОТО)

В небе над территорией Украины зафиксировали полет американского беспилотника.

Об этом передает УНН со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, борт UAVGH000 стартовал с территории области, пролетел над Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях, сделав несколько кругов, а также пролетел над территорией Донецкой и Луганской областями, в частности зоной АТО.

Данные о борте зашифрованы. Указанный позывной UAVGH000 принадлежит стратегическому разведывательному беспилотнику США RQ-4A Global Hawk.

Отметим, в пресс-службах Госавиаслужбы и Генштаба информацией о полете борта не владеют.

Напомним, ранее сообщалось, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 совершил длительный разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе.




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