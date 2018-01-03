В Киеве произошло ДТП с участием пьяного судьи
В Киеве на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошла пьяная ДТП, участником которой стал судья из Белой Церкви.
Об этом в прямой трансляции с места аварии сообщает
"Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водитель Renault с серьезными травмами госпитализирован", - говорится в сообщении.
"За рулем Ford был местный судья - Усатов Дмитрий Дмитриевич, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался скрыться на "скорой", его задержали", - передает сообщество.
На месте происшествия работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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Транспорт
02.01.2018 21:07