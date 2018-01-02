С 1 января в Украине действуют льготы на электрокары: цены должны снизиться на 10-20%

В начале декабря прошлого года украинский парламент проголосовал за законопроект , который отменяет налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз на ввоз автомобилей, оснащенных электрическим двигателем. 30 декабря документ был подписан президентом и с 1 января 2018 года вступил в силу. Подобные новшества могут повлиять на конечные цены электромобилей для потребителей, пишут AIN.UA .

Изначально в документе предлагалось ввести такие льготы сроком на 5 лет, но в финальной редакции срок сократили до года — он действует с 1 января 2018 до 1 января 2019 года. Насколько могут подешеветь электрокары благодаря новому закону?

По подсчетам «Экономической правды», для популярной модели Nissan Leaf после отмены НДС (20%) и акциза (фиксированная сумма в 109 евро) украинцы смогут сэкономить 2 500 евро, приобретая подержанный Nissan Leaf, или почти 140 000 грн — новый.

Государственная фискальная служба (ГФС) в связи с принятием законопроекта также обнародовала подсчеты снижения стоимости для импортеров (что, в свою очередь, повлияет на стоимость для конечных пользователей). К примеру, если сейчас при ввозе электрокара Nissan Leaf 2016 года выпуска б/у, который оформляется в ГФС стоимостью $5600, импортер платит около 34 400 грн, то с этого года он сможет сэкономить порядка 20% за счет отсутствия таможенных платежей.

По данным на октябрь прошлого года, за три квартала 2017 года украинцы зарегистрировали 3068 электрокаров и гибридных автомобилей. Из них 1354 — это чистые электрокары, а 1714 — автомобили с гибридным приводом.