Автомобиль на скорости влетел в бетонный знак «Черновцы», водитель погиб (ФОТО)

Автомобиль на скорости влетел в бетонный знак «Черновцы», водитель погиб (ФОТО)

В Черновцах ночью 2 января произошло ДТП с погибшим.

Об этом сообщает УНИАН.

Около четырех часов водитель легкового автомобиля на въезде в город по пока неустановленным причинам на скорости влетел в бетонный знак "Черновцы". От удара машина опрокинулась, каменная конструкция была разрушена, а водителя прижало перевернутым автомобилем.

 Патрульные полицейские вытащили водителя из авто. Впрочем, прибывшим на вызов медикам скорой помощи спасти его не удалось - в результате удара о бетонную стену 37-летний местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, в городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль Mersedes сбил 21-летнюю женщину, которая шла по тротуару с двухлетней дочкой в коляске. 




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