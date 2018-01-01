На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)

Ракетный катер Прилуки Военно-Морских сил Украины был вынужден открыть предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков.

Об этом ВМС сообщает в Facebook .

Как отмечается, инцидент произошел в последние часы 2017 года в территориальных водах Украины возле Одесской области.

"Судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе нп Курортное в пределах территориальных вод Украины, на вызов не соответствовало, поэтому ракетный катер Прилуки начал его преследование. Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедур, установленных международным морским правом. Однако судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер Прилуки открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса", – сказано в сообщении.

Пресечение незаконных действий иностранного судна в территориальных водах Украины осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров Аккерман и Бердянск с досмотровой командой на борту, а также катера морской охраны Государственной пограничной службы Украины с представителями СБУ на борту.

"По результатам проверки совместной группы в составе сотрудников Госпогранслужбы и СБУ на судне было обнаружено 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документы на обнаруженный груз отсутствовали. Кроме того, было установлено, что у двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта моряков", заявили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Напомним, в Одесской области пограничники совместно с полицией арестовали судно Bospor под флагом Молдовы, на котором переправляли моряков в аннексированный Крым.