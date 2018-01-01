На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)

На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)

Ракетный катер Прилуки Военно-Морских сил Украины был вынужден открыть предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков.

Об этом ВМС сообщает в Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел в последние часы 2017 года в территориальных водах Украины возле Одесской области.

"Судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе нп Курортное в пределах территориальных вод Украины, на вызов не соответствовало, поэтому ракетный катер Прилуки начал его преследование. Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедур, установленных международным морским правом. Однако судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер Прилуки открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса", – сказано в сообщении.

Пресечение незаконных действий иностранного судна в территориальных водах Украины осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров Аккерман и Бердянск с досмотровой командой на борту, а также катера морской охраны Государственной пограничной службы Украины с представителями СБУ на борту.

"По результатам проверки совместной группы в составе сотрудников Госпогранслужбы и СБУ на судне было обнаружено 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документы на обнаруженный груз отсутствовали. Кроме того, было установлено, что у двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта моряков", заявили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Напомним, в Одесской области пограничники совместно с полицией арестовали судно Bospor под флагом Молдовы, на котором переправляли моряков в аннексированный Крым. 




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Южная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДРЮжная Корея задержала гонконгский танкер, поставлявший нефть КНДР
Полиция проверит автошколу, где училась виновница смертельного ДТП в Харькове ЗайцеваПолиция проверит автошколу, где училась виновница смертельного ДТП в Харькове Зайцева
На Мальте самолет сдуло ветром в здание
На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)На столичном проспекте Палладина за 20 минут три авто врезались в один и тот же отбойник (ВИДЕО)
Помощь из Китая в виде 40 машин «скорой помощи» застряла в Одесском порту из-за экологического стандартаПомощь из Китая в виде 40 машин «скорой помощи» застряла в Одесском порту из-за экологического стандарта
Блок рекламы


Похожие новости
В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)
В Киеве пьяный водитель Volkswagen на еврономерах вылетел с дороги в киоск по продаже шаурмы (ФОТО)В Киеве пьяный водитель Volkswagen на еврономерах вылетел с дороги в киоск по продаже шаурмы (ФОТО)
Мощнейший пожар на парковке в Ливерпуле уничтожил 1,4 тысячи автомобилей (ФОТО)Мощнейший пожар на парковке в Ливерпуле уничтожил 1,4 тысячи автомобилей (ФОТО)
В Коста-Рике разбился самолет, погибли все пассажиры и пилоты (ФОТО)В Коста-Рике разбился самолет, погибли все пассажиры и пилоты (ФОТО)
Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока (ФОТО)Семья из Зимбабве третий месяц не может покинуть аэропорт Бангкока (ФОТО)
В январе в Стокгольме начнут ходить беспилотные автобусы в режиме теста (ФОТО)В январе в Стокгольме начнут ходить беспилотные автобусы в режиме теста (ФОТО)
Поезд протаранил карету скорой во Львовской области, двоих человек госпитализировали (ФОТО)Поезд протаранил карету скорой во Львовской области, двоих человек госпитализировали (ФОТО)
На столичных Позняках маршрутка везла пассажиров с открытыми сломанными дверями (ФОТО)На столичных Позняках маршрутка везла пассажиров с открытыми сломанными дверями (ФОТО)
В Исландии перевернулся автобус с туристами из Китая, один человек погиб (ФОТО)В Исландии перевернулся автобус с туристами из Китая, один человек погиб (ФОТО)
Автомобиль протаранил штаб-квартиру СДПГ в Берлине (ФОТО)Автомобиль протаранил штаб-квартиру СДПГ в Берлине (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости