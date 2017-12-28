Украинская «пьяная» фура в Германии протаранила автомобиль полиции, погибла женщина (ФОТО, ВИДЕО)

Фура с украинскими номерами и украинским водителем протаранила в немецкой земле Северной Рейн-Вестфалия полицейский автомобиль, погибла женщина-полицейский.

Об этом информирует Augsburger Allgemeine .

«Нетрезвый водитель фуры на автобане 61 около Фирзена, Северный Рейн-Вестфалия, протаранил полицейский автомобиль», - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибла 23-летняя женщина-полицейский, еще два сотрудника органов получили тяжелые ранения.

За рулем фуры сидел 48-летний украинец, он арестован. В его крови обнаружено более двух промилле алкоголя.

Инцидент произошел в ночь со среды на четверг.