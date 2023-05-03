ПСЖ відсторонив Мессі від тренувань - ЗМІ
Аргентинця було покарано паризьким клубом.
ПСЖ відсторонив нападника Ліонеля Мессі від тренувань із командою на два тижні, повідомляє RMC, інформує
Керівництво прийняло рішення покарати гравця за поїздку до Саудівської Аравії після програного матчу з "Лор'яном" (1:3), не погоджену з тренером Крістофом Галтьє та футбольним радником Луїшем Кампушем.
Повідомляється, що поїздка аргентинця – виконання обов'язків у якості посла Саудівської Аравії з туризму.
За інформацією ЗМІ, ПСЖ не хоче продовжувати контракт із нападником Ліонелем Мессі, а однією з причин майбутнього відходу гравця став скандал, пов'язаний із поїздкою гравця до Саудівської Аравії.
Нагадаємо, Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.
Нинішнього сезону 35-річний Мессі провів 37 матчів за ПСЖ у всіх турнірах. На рахунку аргентинця — 20 голів та 19 результативних передач.