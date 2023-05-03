ПСЖ відсторонив Мессі від тренувань - ЗМІ

Аргентинця було покарано паризьким клубом.

ПСЖ відсторонив нападника Ліонеля Мессі від тренувань із командою на два тижні, повідомляє RMC, інформує ZN.ua.

ПСЖ відсторонив Мессі від тренувань - ЗМІ
Мессі грає в Парижі
© PSG

Керівництво прийняло рішення покарати гравця за поїздку до Саудівської Аравії після програного матчу з "Лор'яном" (1:3), не погоджену з тренером Крістофом Галтьє та футбольним радником Луїшем Кампушем.

Повідомляється, що поїздка аргентинця – виконання обов'язків у якості посла Саудівської Аравії з туризму.

За інформацією ЗМІ, ПСЖ не хоче продовжувати контракт із нападником Ліонелем Мессі, а однією з причин майбутнього відходу гравця став скандал, пов'язаний із поїздкою гравця до Саудівської Аравії.

Нагадаємо, Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.

Нинішнього сезону 35-річний Мессі провів 37 матчів за ПСЖ у всіх турнірах. На рахунку аргентинця — 20 голів та 19 результативних передач.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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