"Ночувала в аеропорту": польська авіакоманія не пустила в літак російську тенісистку

Віталія Дяченко була змушена пропустити турнір у Франції.

Російська тенісистка Віталія Дяченко не змогла вилетіти з Єгипту на турнір до Франції через відмову польської авіакомпанії обслуговувати клієнта з паспортом РФ , інформує ZN.ua .

Дяченко не потрапила на турнір до Франції © tennisworldusa.org

Про це росіянка розповіла у сторіс Instagram.

"Мені відмовили у вильоті на турнір на Корсику авіакомпанією LOT Airlines (польські авіалінії) у напрямку Каїр – Варшава – Ніцца, тому що я володарка російського паспорта. Правила авіакомпанії – заборонити літати російським рейсами Lott Airlines!", - написала тенісистка.

Дяченко також додала, що мала листи підтримки від WTA та її батька, який народився в Україні і працює в ООН . Однак це не переконало польську авіакомпанію, внаслідок чого тенісистка не змогла потрапити на турнір.

"Кінець історії: ночувала в аеропорту, зі мною поводилися як з громадянином третього класу, витратила пару тисяч євро. На превеликий жаль, у мене немає можливості потрапити на турнір, оскільки немає маршруту через авіакомпанії, які не перевозять росіян. Зрештою, я не можу виступити на турнірі, і єдиний варіант – повернутися додому та пропустити ще один ігровий тиждень через цю ситуацію”.