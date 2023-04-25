"Ночувала в аеропорту": польська авіакоманія не пустила в літак російську тенісистку

Віталія Дяченко була змушена пропустити турнір у Франції.

Російська тенісистка Віталія Дяченко не змогла вилетіти з Єгипту на турнір до Франції через відмову польської авіакомпанії обслуговувати клієнта з паспортом РФ, інформує ZN.ua.
Дяченко не потрапила на турнір до Франції
© tennisworldusa.org

Про це росіянка розповіла у сторіс Instagram.

"Мені відмовили у вильоті на турнір на Корсику авіакомпанією LOT Airlines (польські авіалінії) у напрямку Каїр – Варшава – Ніцца, тому що я володарка російського паспорта. Правила авіакомпанії – заборонити літати російським рейсами Lott Airlines!", - написала тенісистка.

Дяченко також додала, що мала листи підтримки від WTA та її батька, який народився в Україні і працює в ООН. Однак це не переконало польську авіакомпанію, внаслідок чого тенісистка не змогла потрапити на турнір.

"Кінець історії: ночувала в аеропорту, зі мною поводилися як з громадянином третього класу, витратила пару тисяч євро. На превеликий жаль, у мене немає можливості потрапити на турнір, оскільки немає маршруту через авіакомпанії, які не перевозять росіян. Зрештою, я не можу виступити на турнірі, і єдиний варіант – повернутися додому та пропустити ще один ігровий тиждень через цю ситуацію”.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Поки немає боксу в Україні": WBC не санкціонуватиме бій російського боксера за звання абсолютного чемпіона світу"Поки немає боксу в Україні": WBC не санкціонуватиме бій російського боксера за звання абсолютного чемпіона світу
Україна виграла перше за десять років золото чоловічого чемпіонату Європи з вільної боротьбиУкраїна виграла перше за десять років золото чоловічого чемпіонату Європи з вільної боротьби
Ребров замість збірної України може продовжити контракт із клубом з ОАЕ – ЗМІРебров замість збірної України може продовжити контракт із клубом з ОАЕ – ЗМІ
Ефектний кидок українського баскетболіста Леня увійшов до топ-5 моментів дня у НБАЕфектний кидок українського баскетболіста Леня увійшов до топ-5 моментів дня у НБА
"Інгулець" завдяки пенальті обіграв "Рух" у перенесеному матчі УПЛ"Інгулець" завдяки пенальті обіграв "Рух" у перенесеному матчі УПЛ
Блок рекламы


Похожие новости
Збірна США пропустить чоловічий та жіночий ЧС з боксу через проросійську позицію IBAЗбірна США пропустить чоловічий та жіночий ЧС з боксу через проросійську позицію IBA
Україна закликала виключити російську фігуристку зі списку претенденток на престижну преміюУкраїна закликала виключити російську фігуристку зі списку претенденток на престижну премію
Російську легкоатлетку позбавили золота Олімпіади через допінгРосійську легкоатлетку позбавили золота Олімпіади через допінг
WTA не планує відстороняти російську тенісистку, яка підтримує війну в УкраїніWTA не планує відстороняти російську тенісистку, яка підтримує війну в Україні
Міжнародна федерація боксу допустила до змагань боксерів із Росії та БілорусіМіжнародна федерація боксу допустила до змагань боксерів із Росії та Білорусі
Усик зізнався, що втратив дорогих людей на війні: "Літали ракети, бойові літаки. Це жахливо"Усик зізнався, що втратив дорогих людей на війні: "Літали ракети, бойові літаки. Це жахливо"
Свитолина опустилась на 27-е место в рейтинге WTAСвитолина опустилась на 27-е место в рейтинге WTA
Украина опустилась на 25-е место в медальном зачете Олимпиады-2022Украина опустилась на 25-е место в медальном зачете Олимпиады-2022
Украина опустилась на одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА
Сборная Украины по футболу опустилась на третье место в группе отбора на ЧМ-2022
Последние новости
Подгружаем последние новости