Ефектний кидок українського баскетболіста Леня увійшов до топ-5 моментів дня у НБА

Команда українця здобула другу перемогу у плей-офф.

Український баскетболіст Олексій Лень допоміг "Сакраменто" на старті плей-офф НБА вдруге поспіль обіграти "Голден Стейт" (114:106), інформує ZN.ua .

Лень відзначився ефектним данком © USA Today

Центровий провів на майданчику трохи більше восьми хвилин і за цей час встиг набрати 4 очки, а також здійснити 1 підбір та 1 блок-шот.

При цьому данк українця увійшов до топ-5 моментів дня у НБА , посівши четверте місце.