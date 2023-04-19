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2023-04-19
Ефектний кидок українського баскетболіста Леня увійшов до топ-5 моментів дня у НБА
Команда українця здобула другу перемогу у плей-офф.
Український баскетболіст Олексій Лень допоміг "Сакраменто" на старті плей-офф НБА вдруге поспіль обіграти "Голден Стейт" (114:106), інформує
Лень відзначився ефектним данком© USA Today
Центровий провів на майданчику трохи більше восьми хвилин і за цей час встиг набрати 4 очки, а також здійснити 1 підбір та 1 блок-шот.
При цьому данк українця увійшов до топ-5 моментів дня у НБА, посівши четверте місце.
Олексій Лень проводить свій десятий сезон у НБА. У минулому він встиг також пограти за "Фінікс", "Атланту" та "Вашингтон". "Сакраменто" вийшов у плей-офф НБА вперше за 17 років.
Данило Слесь, ZN.ua