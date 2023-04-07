На тренуванні клубу УПЛ сталася бійка – ЗМІ

Про причини конфлікту не повідомляється.

На одному із тренувань рівненської команди української Прем'єр-ліги "Верес" сталася бійка, повідомляє видання "Спортівка", інформує ZN.ua.

На тренуванні клубу УПЛ сталася бійка – ЗМІ
Невдачі на футбольному полі вилилися в нездорову атмосферу у роздягальні
© Спортивка/Facebook

За інформацією джерела, конфлікт стався між Віталієм Дахновським та Геннадієм Пасичем, а йдеться не про якусь невелику сутичку, а про справжню бійку. Причини зіткнення поки що достеменно невідомі.

Повідомляється, що на цьому тренуванні не було головного тренера команди Юрія Вірта. Причиною відсутності наставника називають хворобу фахівця.

Зазначимо, що "Верес" після 19-ти турів посідає 14-те місце у турнірній таблиці УПЛ із 16 можливих. Також зазначимо, що рівняни не можуть перемогти вже 8 матчів поспіль.

Завтра, 8 квітня "Верес" на виїзді зіграє проти львівського "Руху" у матчі 20-го туру чемпіонату України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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