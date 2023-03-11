"Шахтар" після санкцій РНБО прибрав усі згадки Parimatch

Логотипи Parimatch зникли з офіційного сайту "Шахтаря" після запровадження президентом України Володимиром Зеленським санкцій РНБО проти букмекерської компанії.

Крім того, "Шахтар" замінив у своїх акаунтах у соціальних мережах рекламні банери Parimatch на фото із прапором України.

Parimatch став титульним спонсором донеччан влітку 2017-го, змінивши на цьому місці СКМ.

Угода передбачала співпрацю, спрямовану на розвиток спорту в країні, а також реалізацію соціальних проектів для вболівальників.

Логотипи Parimatch були нанесені на ігрову форму футболістів у внутрішніх турнірах, а також на домашніх стадіонах "гірників".

10 березня Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО щодо 120 фізичних та 287 юридичних осіб, серед яких опинилася букмекерська компанія Parimatch, зареєстрована на Кіпрі.

Нагадаємо, на початку російського вторгнення на територію України Parimatch заявила про свій вихід з і білоруського ринку російського ринку. Однак у травні минулого року стало відомо, що компанія продовжує працювати там під іншою торговою маркою – Paribet. А у червні стало відомо, що компанія також працює і на території Білорусії.