Спонсорів Олімпійських ігор просять натиснути на МОК

Уряд Великої Британії звернувся до найбільших спонсорів Олімпійських ігор із закликом чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет через його пропозицію дозволити росіянам і білорусам знову брати участь у Олімпійських іграх в Парижі наступного року, повідомляє The Guardian.

Міністр культури Люсі Фрейзер закликала британських виконавчих директорів світових партнерів МОК, зокрема Coca-Cola, Intel , Samsung і Visa вплинути на рішення комітету, який, як відомо, схиляється до послаблення заборони.

«Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені, і ми впевнені, що режимам у Росії та Білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях», – йдеться у листі.

МОК наразі продовжує досліджувати шляхи, які дозволять спортсменам обох диктаторських країн змагатися в якості «нейтральних» учасників. Зокрема, розглядається можливість кваліфікації на Олімпійські ігри в Парижі в Азії, а не в Європі.

Однак Велика Британія разом із 34 іншими країнами наголошує, що ситуація в Україні погіршилася після першого рішення МОК у лютому минулого року накласти заборону – і що Росія та Білорусь не повинні повертатися, доки Владімір Путін не припинить розпочату ним війну.

У заяві минулого місяця країни висловили серйозне занепокоєння щодо того, наскільки можливими для російських і білоруських спортсменів є змагання на нейтральній основі, враховуючи, що вони безпосередньо фінансуються та підтримуються своїми урядами. Вони також висловили занепокоєння з приводу тісних зв’язків між російськими спортсменами та російськими військовими.

«Зважаючи на заявлену позицію МОК про те, що остаточних рішень не прийнято, ми наполегливо закликаємо МОК розглянути питання, визначені всіма країнами, і відповідно переглянути свою пропозицію», — йдеться у листі Фрейзер до спонсорів.