Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"

Українець продовжує адаптацію в Англії.

Мудрик забив розкішний гол на тренуванні
Мудрик - гравець "Челсі"
© chelseafc.com

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрbк відзначився гарним ударом на тренуванні.

22-річний українець не дуже вдало підняв круглого у повітря, але одразу виправився. Він пробив з льоту, а м'яч залетів у сітку рикошетом від стійки поблизу дев'ятки.

Деякі stunners. ? pic.twitter.com/8XWQk57Wwi

- Chelsea FC (@ChelseaFC) February 9, 2023

Нагадаємо, "Челсі" заплатив "Шахтарю" за Михайла Мудрика 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів прописано в угоді бонусами. Футболіст підписав контракт із топ-клубом АПЛ на 8,5 років.

Перехід Михайла Мудрика з "Шахтаря" до "Челсі" став найдорожчим в історії донецького клубу та України.

Він обійшов угоду щодо Андрія Шевченка між "Міланом" та "Челсі" – тоді італійський клуб отримав за форварда 43,88 мільйона євро.

Мудрик уже встиг провести два матчі у складі нового клубу, результативними діями не відзначився.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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