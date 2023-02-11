Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрbк відзначився гарним ударом на тренуванні.

22-річний українець не дуже вдало підняв круглого у повітря, але одразу виправився. Він пробив з льоту, а м'яч залетів у сітку рикошетом від стійки поблизу дев'ятки.

Нагадаємо, "Челсі" заплатив "Шахтарю" за Михайла Мудрика 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів прописано в угоді бонусами. Футболіст підписав контракт із топ-клубом АПЛ на 8,5 років.

Перехід Михайла Мудрика з "Шахтаря" до "Челсі" став найдорожчим в історії донецького клубу та України.

Він обійшов угоду щодо Андрія Шевченка між "Міланом" та "Челсі" – тоді італійський клуб отримав за форварда 43,88 мільйона євро.

Мудрик уже встиг провести два матчі у складі нового клубу, результативними діями не відзначився.