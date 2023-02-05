Футболіст збірної України Віктор Циганков дебютував у складі іспанської "Жирони" після трансферу з київського "Динамо".

Півзахисник вийшов на поле у другому таймі поєдинку 20-го туру іспанської Ла Ліги проти "Валенсії". Він замінив Борху Гарсію на 78-й хвилині.

За свою гру українець отримав оцінку 6,1 від порталу WhoScored. Він не відзначився результативними діями, а "Жирона" здобула перемогу з рахунком 1:0.

Нагадаємо, "Жирона" заплатила за 25-річного півзахисника 5 мільйонів євро, а також "Динамо" отримає 50% від наступного продажу гравця.

Цього сезону у складі "Динамо" Циганков зіграв 23 матчі, забив 9 голів і віддав 6 результативних передач.