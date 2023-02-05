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2023-02-05
Циганков дебютував у складі іспанської "Жирони"
Півзахисник вийшов на заміну.
Циганков вийшов на заміну© Girona FC
Футболіст збірної України Віктор Циганков дебютував у складі іспанської "Жирони" після трансферу з київського "Динамо".
Півзахисник вийшов на поле у другому таймі поєдинку 20-го туру іспанської Ла Ліги проти "Валенсії". Він замінив Борху Гарсію на 78-й хвилині.
За свою гру українець отримав оцінку 6,1 від порталу WhoScored. Він не відзначився результативними діями, а "Жирона" здобула перемогу з рахунком 1:0.
Нагадаємо, "Жирона" заплатила за 25-річного півзахисника 5 мільйонів євро, а також "Динамо" отримає 50% від наступного продажу гравця.
Цього сезону у складі "Динамо" Циганков зіграв 23 матчі, забив 9 голів і віддав 6 результативних передач.
Данило Слесь, ZN.ua