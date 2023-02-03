Колишній голкіпер "Шахтаря" знаходиться у таборі для біженців у Бельгії

Колишній воротар "Шахтаря" та "Маріуполя" Євген Гальчук живе у тимчасовому поселенні, організованому спеціально для біженців з України у бельгійському Антверпені.

У Бельгії Гальчук підтримує фізичну форму та сподівається, що йому незабаром вдасться знайти новий клуб.

Нагадаємо, 30-річний голкіпер у січні минулого року повернувся до "Маріуполя", але після початку повномасштабної російсько-української війни та окупації Маріуполя був змушений залишити місто, а потім і клуб.

Гальчук є вихованцем "Шахтаря", проте в основній команді донеччан матчів не проводив. На рахунку Гальчука 87 матчів в українській Прем'єр-лізі, в яких він пропустив 143 м'ячі.

24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.