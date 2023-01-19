Американка українського походження обіграла двох поспіль росіянок на Australian Open-2023

Кеті Волинець уже стала відкриттям турніру.

Американка українського походження обіграла двох поспіль росіянок на Australian Open-2023
Батьки Волинець родом з України
© tennisworldusa.org

Американська тенісистка українського походження Кеті Волинець після подолання кваліфікації здобула вже дві перемоги на Australian Open-2023.

21-річна тенісистка у першому колі розібралася з росіянкою Євгенією Родіною у двох сетах – 6:3, 6:2.

У другому колі їй знову протистояла суперниця із РФ – дев'ята ракетка світу Вероніка Кудерметова. Волинець, яка посідає 113-те місце у рейтингу WTA, здобула сенсаційну перемогу з рахунком 6:4, 2:6, 6:2.

У третьому раунді американська тенісистка зіграє з китаянкою Шуай Чжан.

Кеті Волинець народилася у Каліфорнії, але її батьки емігрували з України у середині 90-х років.


Данило Слесь, ZN.ua





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