"Динамо" не зуміло обіграти "Металіст 1925" у матчі УПЛ

У суботу, 26 листопада, у Києві на стадіоні "Динамо" імені Лобановського відбувся поєдинок 15-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Динамо" та харківський "Металіст 1925".

"Динамо" завдало 20 ударів по воротах суперника, проте матч завершився з рахунком 0:0. Кияни володіли перевагою весь поєдинок, а найреальніший шанс принести перемогу киянам упустив Віктор Циганков, який наприкінці першого тайму не зумів переграти голкіпера харків'ян із одинадцятиметрової позначки.

"Динамо" – "Металіст 1925" – 0:0

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко (Дубінчак, 62), Попов, Забарний, Караваєв (Періс, 83), Сидорчук, Кабаєв (Гармаш, 46), Лонвейк (Шепелєв, 61), Буяльський, Циганков, Ванат (Беседін, 46).

"Металіст 1925": Мозиль, Капінус, Курило, Ткачук, Жичиков, Вачіберадзе (Мартинюк, 57), Ременюк, Кравченко (Шершень, 83), Габелок, Русін, Борячук (Чирук, 76).

Попередження: Караваєв, Бесєдін, Буяльський – Ткачук, Курило, Капінус.

На 43-й хвилині Віктор Циганков ("Динамо") не забив пенальті (воротар).

Таким чином, команда Мірчі Луческу набрала 27 очок, і щонайменше до неділі вийшла на третє місце в УПЛ. "Металіст 1925" піднявся на шостий рядок, набравши 18 очок.