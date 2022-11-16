Вболівальники розкритикували наметові містечка для проживання на ЧС-2022 у Катарі

Вболівальники, які прибули до Катару для того, щоб відвідати матчі майбутнього ЧС-2022 з футболу, розкритикували наметові містечка для проживання фанатів.

Організатори турніру обіцяли, що номери будуть обставлені зручними меблями, прикрашені сучасними елементами декору просторі номери, а також з кондиціонерами, ванними кімнатами, технікою та Wi-Fi.

Однак по фото вболівальників умови виглядають помітно скромнішими, ніж заявлені. У наметі розташовані лише два ліжка та тумба для речей, а ніч у такому наметі коштує 424 долари.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року у семи містах: Досі, Лусаїлі, Аль-Вакрі, Аль-Хорі, Аль-Райані, Умм-Салалі та Мадінат-аш-Шамалі.

Чемпіонат світу вперше пройде у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.