УПЛ посуне часові слоти матчів у зв'язку з економією електроенергії

Увечері поєдинки не гратимуть.

УПЛ посуне часові слоти матчів у зв'язку з економією електроенергії
УПЛ проходить під час війни з РФ
© ФК Шахтер

Українська Прем'єр-ліга змістить часові слоти матчів, повідомляє ютуб-канал KDK.

За інформацією джерела, якщо раніше матчі розпочиналися о 13:00, 15:00 та 17:00, то тепер о 17:00 матчі не гратимуть до кінця року.

Інші слоти переносяться на 12:00 та 14:00. Перенесення часу початку гри пов'язані з економією електроенергії.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

Новий сезон УПЛ стартував 23 серпня, а матчі відбуваються у різних містах України. Усі матчі в умовах воєнного часу проходять за порожніх трибун. При цьому у разі повітряної тривоги поєдинок зупиняється до її завершення.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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