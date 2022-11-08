УПЛ посуне часові слоти матчів у зв'язку з економією електроенергії

Українська Прем'єр-ліга змістить часові слоти матчів, повідомляє ютуб-канал KDK.

За інформацією джерела, якщо раніше матчі розпочиналися о 13:00, 15:00 та 17:00, то тепер о 17:00 матчі не гратимуть до кінця року.

Інші слоти переносяться на 12:00 та 14:00. Перенесення часу початку гри пов'язані з економією електроенергії.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

Новий сезон УПЛ стартував 23 серпня, а матчі відбуваються у різних містах України. Усі матчі в умовах воєнного часу проходять за порожніх трибун. При цьому у разі повітряної тривоги поєдинок зупиняється до її завершення.