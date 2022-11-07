"Динамо" розгромило "Чорноморець" у матчі УПЛ

Кияни здобули легкі три очки.

"Динамо" забило три голи
© ФК Динамо

У неділю, 6 листопада, у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги в Одесі "Чорноморець" приймав"Динамо".

Поєдинок завершився впевненою перемогою гостей із рахунком 3:0. За "Динамо" з пенальті відзначилися Циганков та Ванат, а ще один гол у свій актив записав Буяльський.

"Чорноморець" - "Динамо" - 0:3

Голи: Циганков, 25 (з пенальті), Буяльський, 48, Ванат, 90+6 (з пенальті).

"Чорноморець": Непогодов, Селін (Салюк, 69), Джеймс, Білий, Путря, С. Кравченко (Войтихівський, 81), Політіло (Плакса, 46), Кузик, Бобко (Наумець, 46), Брагару, Гладкий (Кубемба, 69).

"Динамо" : Нещерет, Караваєв (Вівчаренко, 63), Попов (Сирота, 46), Забарний, Кендзера (Н. Кравченко, 69), Сидорчук (Періс, 80), Кабаєв (Гармаш, 46), Лонвейк, Буяльський, Циганков, Ванат.

Попередження: Джеймс, С. Кравченко, Білий – Лонвейк, Сидорчук.

Після перемоги команда Луческу набрала 16 очок та піднялася на шосте місце в УПЛ. "Чорноморець" із трьома очками залишається на останній сходинці турнірної таблиці. У наступному матчі "Динамо" зіграє з "Олександрією" 10 листопада.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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