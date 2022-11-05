"Шахтар" впевнено обіграв "Інгулець" у матчі УПЛ

В 11-му турі української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" приймав "Інгулець" у Львові.

Команда Ігора Йовічевіча здобула перемогу з рахунком 3:0.

На 18-й хвилині дебютний гол за "гірників" забив Криськів. Вже у середині другого тайму автор голу заробив пенальті, який реалізував Сікан.

У доданий час Сікану вдалося оформити дубль та встановити остаточний рахунок – форвард "Шахтаря" відправив м'яч у порожні ворота після прострілу з флангу.

"Шахтар" – "Інгулець" – 3:0

Голи: Криськів, 18, Сікан, 69 (з пенальті), 90+3

"Шахтар": Трубін, Бондар (Козік, 82), Кривцов, Матвієнко, Михайличенко (Топалов, 73), Назарина, Очеретько, Джурасек (Бондаренко, 57), Криськів, Судаков (Мудрик, 73), Траоре (Сікан, 56)

"Інгулець": Кучер, Сидоренко, Ковальов, Павлов, Ченбай, Саків, Нагієв, Клименко (Кравчук, 72), Кучеренко, Кухарук (Коробенко, 72), Запорожець

Попередження: Ченбай, Саків

Відеоогляд матчу

"Шахтар" набрав 23 очки і посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від "Дніпра-1" на два пункти. "Інгулець" залишається на передостанній позиції, набравши чотири очки.