"Шахтар" впевнено обіграв "Інгулець" у матчі УПЛ

"Гірники" забили супернику три голи.

"Шахтар" переміг у Львові
© ФК Шахтер

В 11-му турі української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" приймав "Інгулець" у Львові.

Команда Ігора Йовічевіча здобула перемогу з рахунком 3:0.

На 18-й хвилині дебютний гол за "гірників" забив Криськів. Вже у середині другого тайму автор голу заробив пенальті, який реалізував Сікан.

У доданий час Сікану вдалося оформити дубль та встановити остаточний рахунок – форвард "Шахтаря" відправив м'яч у порожні ворота після прострілу з флангу.

"Шахтар" – "Інгулець" – 3:0

Голи: Криськів, 18, Сікан, 69 (з пенальті), 90+3

"Шахтар": Трубін, Бондар (Козік, 82), Кривцов, Матвієнко, Михайличенко (Топалов, 73), Назарина, Очеретько, Джурасек (Бондаренко, 57), Криськів, Судаков (Мудрик, 73), Траоре (Сікан, 56)

"Інгулець": Кучер, Сидоренко, Ковальов, Павлов, Ченбай, Саків, Нагієв, Клименко (Кравчук, 72), Кучеренко, Кухарук (Коробенко, 72), Запорожець

Попередження: Ченбай, Саків

Відеоогляд матчу

"Шахтар" набрав 23 очки і посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від "Дніпра-1" на два пункти. "Інгулець" залишається на передостанній позиції, набравши чотири очки.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Мілан" вніс велику суму: Шевченко повідомив про початок відновлення стадіону в Ірпені"Мілан" вніс велику суму: Шевченко повідомив про початок відновлення стадіону в Ірпені
На поєдинку Ломаченко – Ортіс у США були присутні поранені українські військовіНа поєдинку Ломаченко – Ортіс у США були присутні поранені українські військові
Скаути відвідали матч Ліги чемпіонів: Мудрик став трансферною ціллю топ-клубу АПЛСкаути відвідали матч Ліги чемпіонів: Мудрик став трансферною ціллю топ-клубу АПЛ
Український стронгмен Новіков став чемпіоном престижного турніру в СШАУкраїнський стронгмен Новіков став чемпіоном престижного турніру в США
Стало відомо, скільки Ломаченко заробив за бій з ОртісомСтало відомо, скільки Ломаченко заробив за бій з Ортісом
Блок рекламы


Похожие новости
Український футболіст забив гол у третьому матчі поспіль за шотландський клубУкраїнський футболіст забив гол у третьому матчі поспіль за шотландський клуб
Україна планує провести матчі футбольного ЧС-2030 у Криму та на ДонбасіУкраїна планує провести матчі футбольного ЧС-2030 у Криму та на Донбасі
"Динамо" програло "Фенербахче" у своєму останньому єврокубковому матчі сезону"Динамо" програло "Фенербахче" у своєму останньому єврокубковому матчі сезону
"Дніпро-1" програв АЗ у матчі Ліги конференцій"Дніпро-1" програв АЗ у матчі Ліги конференцій
Стали відомі транслятори матчів ЧС-2022 в УкраїніСтали відомі транслятори матчів ЧС-2022 в Україні
"Динамо" обіграло "Кривбас" у матчі УПЛ"Динамо" обіграло "Кривбас" у матчі УПЛ
"Шахтар" розгромив Колос" у матчі УПЛ"Шахтар" розгромив Колос" у матчі УПЛ
Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів восьмого туру, відео голів (оновлюється)Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів восьмого туру, відео голів (оновлюється)
"Шахтар" упевнено обіграв "Динамо" у центральному матчі туру УПЛ"Шахтар" упевнено обіграв "Динамо" у центральному матчі туру УПЛ
Ярмоленко відзначився результативною дією у п'ятому матчі поспіль за "Аль-Айн"Ярмоленко відзначився результативною дією у п'ятому матчі поспіль за "Аль-Айн"
Последние новости
Подгружаем последние новости