"Шахтар" впевнено обіграв "Інгулець" у матчі УПЛ
"Гірники" забили супернику три голи.
В 11-му турі української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" приймав "Інгулець" у Львові.
Команда Ігора Йовічевіча здобула перемогу з рахунком 3:0.
На 18-й хвилині дебютний гол за "гірників" забив Криськів. Вже у середині другого тайму автор голу заробив пенальті, який реалізував Сікан.
У доданий час Сікану вдалося оформити дубль та встановити остаточний рахунок – форвард "Шахтаря" відправив м'яч у порожні ворота після прострілу з флангу.
"Шахтар" – "Інгулець" – 3:0
Голи: Криськів, 18, Сікан, 69 (з пенальті), 90+3
"Шахтар": Трубін, Бондар (Козік, 82), Кривцов, Матвієнко, Михайличенко (Топалов, 73), Назарина, Очеретько, Джурасек (Бондаренко, 57), Криськів, Судаков (Мудрик, 73), Траоре (Сікан, 56)
"Інгулець": Кучер, Сидоренко, Ковальов, Павлов, Ченбай, Саків, Нагієв, Клименко (Кравчук, 72), Кучеренко, Кухарук (Коробенко, 72), Запорожець
Попередження: Ченбай, Саків
Відеоогляд матчу
"Шахтар" набрав 23 очки і посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від "Дніпра-1" на два пункти. "Інгулець" залишається на передостанній позиції, набравши чотири очки.