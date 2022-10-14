Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів сьомого туру, відео голів (оновлюється)

З 14 по 16 жовтня відбуватимуться поєдинки сьомого туру української Прем'єр-ліги.

У головному матчі туру у Львові зустрінуться "Шахтар" та "Динамо", а поєдинки "Зоря" – "Колос" та "Чорноморець" – "Кривбас" були перенесені через ракетний терор Росії українськими містами.

Зазначимо, що перенесений матч туру "Інгулець" – "Олександрія" відбувся ще наприкінці серпня та завершився перемогою гостей з рахунком 2:1.

Розклад та результати всіх матчів туру

П'ятниця, 14 жовтня

13:00, Минай, стадіон "Мінай"

"Минай" – "Верес"

Субота, 15 жовтня

13:00. Ужгород, стадіон "Авангард"

"Металіст" – "Ворскла"

13:00. Ковалівка, стадіон "Колос"

"Металіст 1925" – ФК "Львів"

Неділя, 16 жовтня

15:00. Львів, стадіон "Україна"

"Рух" – "Дніпро-1"

17:00. Львів, "Арена Львів"

"Шахтар" – "Динамо"

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.