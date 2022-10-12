"Шахтар" заслужив перемогу у матчі з "Реалом" – Йовічевіч

Наставник "гірників" залишився задоволений грою команди, інформує ZN.ua.

Йовічевіч залишився задоволений футболістами
© ФК Шахтер

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч прокоментував нічийний результат матчу з мадридським "Реалом" (1:1) у Лізі чемпіонів.

"Гравці засмучені, сумні, але якщо ти сумуєш, що не обіграв "Реал", то це означає, що ми на хорошому шляху. Проект, який ми розпочали три місяці тому, не виглядав навіть проектом, а зараз ми б'ємося на рівних із найкращим клубом у світі – це лише заслуга футболістів. Я отримав задоволення від кожної секунди матчу, дивлячись на команду, дивлячись на молодих хлопців… Як вони борються – це те, про що я казав: у такий непростий час вони борються за весь український народ.

З точки зору результату – це футбол, і ми маємо прийняти це як невід'ємну частину футболу. Але по самій грі, як мені особисто казав сам Карло Анчелотті, ми заслужили сьогодні на перемогу. І, особливо, така можливість, яка мав Траоре, – шкода, не вдалося її реалізувати. Ти йдеш на 2:0 та закінчуєш матч. Індивідуальність, хоробрість, сміливість, рішучість проти такого опонента більшу частину матчу – це мене тішить як тренера”, – цитує Йовічевича прес-служба українського клубу.

У наступному турі "Шахтар" проведе матч на виїзді проти "Селтіка" 25 жовтня. "Гірники" набрали п'ять очок і йдуть на третій сходинці у групі F.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Ярмоленко забив гол за "Аль-Айн" у матчі чемпіонату ОАЕЯрмоленко забив гол за "Аль-Айн" у матчі чемпіонату ОАЕ
Нідерландець Ферстаппен став дворазовим чемпіоном Формули-1Нідерландець Ферстаппен став дворазовим чемпіоном Формули-1
В УЄФА відмовилися від розширення чемпіонату ЄвропиВ УЄФА відмовилися від розширення чемпіонату Європи
Лідер "Шахтаря" зацікавив ще одного гранда світового футболуЛідер "Шахтаря" зацікавив ще одного гранда світового футболу
Воротар збірної України Лунін провів перший сухий матч за "Реал"Воротар збірної України Лунін провів перший сухий матч за "Реал"
Блок рекламы


Похожие новости
Ярмоленко забив гол за "Аль-Айн" у матчі чемпіонату ОАЕЯрмоленко забив гол за "Аль-Айн" у матчі чемпіонату ОАЕ
Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів шостого туру, відео голів Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів шостого туру, відео голів
"Шахтарю" у матчі з "Реалом" не вистачило досвіду – Йовічевіч"Шахтарю" у матчі з "Реалом" не вистачило досвіду – Йовічевіч
"Динамо" мінімально обіграло "Минай" у матчі УПЛ"Динамо" мінімально обіграло "Минай" у матчі УПЛ
Ярмоленко вийшов на друге місце за кількістю проведених матчів за збірну УкраїниЯрмоленко вийшов на друге місце за кількістю проведених матчів за збірну України
Україна програла Словаччині у першому матчі за вихід на молодіжний чемпіонат Європи з футболуУкраїна програла Словаччині у першому матчі за вихід на молодіжний чемпіонат Європи з футболу
Збірна України в Лізі націй-2022/23: календар матчів, положення у групіЗбірна України в Лізі націй-2022/23: календар матчів, положення у групі
Лідер збірної України пропустить матчі Ліги наційЛідер збірної України пропустить матчі Ліги націй
Проти "Селтіка" був важкий матч – ЙовічевічПроти "Селтіка" був важкий матч – Йовічевіч
"Баварія" розібралася з "Барселоною" у центральному матчі дня Ліги чемпіонів"Баварія" розібралася з "Барселоною" у центральному матчі дня Ліги чемпіонів
Последние новости
Подгружаем последние новости