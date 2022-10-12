"Шахтар" заслужив перемогу у матчі з "Реалом" – Йовічевіч

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч прокоментував нічийний результат матчу з мадридським "Реалом" (1:1) у Лізі чемпіонів.

"Гравці засмучені, сумні, але якщо ти сумуєш, що не обіграв "Реал", то це означає, що ми на хорошому шляху. Проект, який ми розпочали три місяці тому, не виглядав навіть проектом, а зараз ми б'ємося на рівних із найкращим клубом у світі – це лише заслуга футболістів. Я отримав задоволення від кожної секунди матчу, дивлячись на команду, дивлячись на молодих хлопців… Як вони борються – це те, про що я казав: у такий непростий час вони борються за весь український народ.

З точки зору результату – це футбол, і ми маємо прийняти це як невід'ємну частину футболу. Але по самій грі, як мені особисто казав сам Карло Анчелотті, ми заслужили сьогодні на перемогу. І, особливо, така можливість, яка мав Траоре, – шкода, не вдалося її реалізувати. Ти йдеш на 2:0 та закінчуєш матч. Індивідуальність, хоробрість, сміливість, рішучість проти такого опонента більшу частину матчу – це мене тішить як тренера”, – цитує Йовічевича прес-служба українського клубу.

У наступному турі "Шахтар" проведе матч на виїзді проти "Селтіка" 25 жовтня. "Гірники" набрали п'ять очок і йдуть на третій сходинці у групі F.