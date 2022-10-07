Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів шостого туру, відео голів

В Україні продовжується футбольний сезон.

Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів шостого туру, відео голів (оновлюється)
"Динамо" зустрінеться з "Рухом"
© Сайт ФК "Динамо Київ"

З 7 по 10 жовтня відбуватимуться поєдинки шостого туру української Прем'єр-ліги.

Матч донецького "Шахтаря" проти "Львова" за погодженням сторін було перенесено на невизначений термін, щоб "гірники" змогли відпочити після Ліги чемпіонів.

Київське "Динамо" прийматиме львівський "Рух". Крім того, одним із центральних поєдинків туру стане зустріч "Дніпра-1" та луганської "Зорі".

Розклад та результати всіх матчів туру

П'ятниця, 7 жовтня

15:00. Рівне, стадіон "Авангард"

"Верес" – "Металіст"

17:00. Ковалівка, стадіон "Колос"

"Колос" – "Інгулець"

Субота, 8 жовтня

13:00. Минай, стадіон "Минай"

"Ворскла" – "Чорноморець"

Неділя, 9 жовтня

13:00. Ужгород, стадіон "Авангард"

"Дніпро-1" – "Зоря"

15:00. Київ, НСК "Олімпійський"

"Кривбас" – "Минай"

17:00. Львів, стадіон "Арена Львів"

"Динамо" – "Рух"

Понеділок, 10 жовтня

15:00. Київ, НСК "Олімпійський"

"Олександрія" – "Металіст 1925"

"Львів" – "Шахтар" – перенесено


Данило Слесь, ZN.ua





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