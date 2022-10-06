"Шахтарю" у матчі з "Реалом" не вистачило досвіду – Йовічевіч

Наставник "Шахтаря" зізнався, що пишається командою.

Йовічевіч зазначив, що команда провела гідний матч
© ФК Шахтер

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч прокоментував поразку своєї команди в Мадриді від "Реала" з рахунком 1:2 у групі Ліги чемпіонів.

"Нам забракло досвіду, передусім на початку. Ми давали багато вільного простору "Реалу", який чудово діє в завершенні атаки. Нам бракує досвіду саме таких матчів. Плюс, звісно, ми грали проти найкращої команди світу, і цього не можна приховувати. Однак що більше ми проводитимемо таких матчів, то краще гратимемо як команда

У деяких аспектах і відрізках ми були не просто нарівні з "Реалом", а іноді й перевершували суперника. Наші футболісти в деяких моментах грали так, що найкращі футболісти "Реала" не могли їх нейтралізувати. Це дозволяє мені відчувати гордість і позитивні емоції, що залишаться зі мною.

Наші хлопці можуть вийти з храму футболу з високо піднятою головою. Ми зробили гордими всіх уболівальників України, які бачили, як ми змагались, як ми намагалися реалізувати наші амбіції. І також вдячні нашим співвітчизникам – ми беремо з них приклад: як вони борються за свободу, так і ми б'ємось на полі. І ми маємо громадянську відповідальність: продемонструвати таку саму боротьбу й ніколи не здаватися", - цитує Йовічевіча прес-служба клубу.

Зазначимо, що "Шахтар" уперше у своїй історії у ЛЧ зіграв зі старту виключно українцями. Наступний матч "гірники" також проведуть проти "Реалу" 11 жовтня.


Данило Слесь, ZN.ua





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