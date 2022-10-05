"Шахтар" – "Динамо": УПЛ затвердила дату та час початку першого дербі сезону

Гранди зустрінуться 16 жовтня.

Команди зустрінуться у сьомому турі УПЛ
© ФК Шахтер

Українська Прем'єр-ліга затвердила дату та час початку першого національного дербі поточного сезону між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо".

Команди зіграють між собою у рамках сьомого туру УПЛ 16 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

Раніше розглядався варіант проведення двобою грандів українського футболу в Лондоні, але реалізувати цей план не вдалося.

Тепер основним варіантом є Львів, а також допускається проведення гри у Варшаві.

Новий сезон УПЛ стартував 23 серпня, а матчі відбуваються в Україні. Єврокубкові поєдинки "Шахтар" та "Динамо" грають у Польщі.


Данило Слесь, ZN.ua





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