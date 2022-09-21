Українського тенісиста дискваліфікували на 3,5 роки за допінг

Данило Каленіченко не зміг довести свою невинність.

Українського тенісиста дискваліфікували на 3,5 роки за допінг
Каленіченко не виходитиме на корт до 2025 року
© btu.org.ua

Український тенісист Данило Каленіченко відсторонено від усіх турнірів на три роки та шість місяців через позитивний тест на допінг.

Про це повідомила Міжнародна тенісна федерація (ITF).

28-річний спортсмен провалив тест на допінг у листопаді минулого року на турнірі ATP Challenger Tour у Братиславі.

У пробі Каленіченка було виявлено лігандрол. Ця речовина входить до списку заборонених WADA та є видом анаболіка.

Тенісист заперечував, що навмисне вживав заборонений препарат, але так і не зміг пояснити, як він потрапив до організму.

Дискваліфікація тенісиста набула чинності 9 листопада 2021 року та завершиться 9 травня 2025 року.

Данило Каленіченко є переможцем чотирьох турнірів ITF в одиночному розряді.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Проти "Селтіка" був важкий матч – ЙовічевічПроти "Селтіка" був важкий матч – Йовічевіч
Україна не прийматиме Євробаскет-2025Україна не прийматиме Євробаскет-2025
Збірна України в Лізі націй-2022/23: календар матчів, положення у групіЗбірна України в Лізі націй-2022/23: календар матчів, положення у групі
Перспективний український футболіст вдало дебютував за шотландський клубПерспективний український футболіст вдало дебютував за шотландський клуб
Іспанія виграла Євробаскет-2022Іспанія виграла Євробаскет-2022
Блок рекламы


Похожие новости
Українського футболіста визнано гравцем тижня в єврокубкуУкраїнського футболіста визнано гравцем тижня в єврокубку
Гранд українського баскетболу виступить у новому сезоні Балканської лігиГранд українського баскетболу виступить у новому сезоні Балканської ліги
"Шахтар" підписав українського футболіста з чемпіонату Угорщини"Шахтар" підписав українського футболіста з чемпіонату Угорщини
Команда Джошуа намагалася усунути українського рефері від суддівства у реванші з УсикомКоманда Джошуа намагалася усунути українського рефері від суддівства у реванші з Усиком
Естонія заборонила тенісистам із Росії та Білорусі виступати на території країниЕстонія заборонила тенісистам із Росії та Білорусі виступати на території країни
У будинок українського чемпіона Європи зі стрибків у воду у Миколаєві потрапили російські снарядиУ будинок українського чемпіона Європи зі стрибків у воду у Миколаєві потрапили російські снаряди
Перша ракетка світу проведе благодійний захід за участю зірок українського спортуПерша ракетка світу проведе благодійний захід за участю зірок українського спорту
На війні проти російських окупантів загинув тренер відомого українського тенісистаНа війні проти російських окупантів загинув тренер відомого українського тенісиста
Японський футбольний клуб представив форму у кольорах українського прапораЯпонський футбольний клуб представив форму у кольорах українського прапора
Игроки "Шахтера" вышли на матч в футболках с названиями украинских городов-героев вместо фамилийИгроки "Шахтера" вышли на матч в футболках с названиями украинских городов-героев вместо фамилий
Последние новости
Подгружаем последние новости