Українського тенісиста дискваліфікували на 3,5 роки за допінг
Данило Каленіченко не зміг довести свою невинність.
Український тенісист Данило Каленіченко відсторонено від усіх турнірів на три роки та шість місяців через позитивний тест на допінг.
Про це
28-річний спортсмен провалив тест на допінг у листопаді минулого року на турнірі ATP Challenger Tour у Братиславі.
У пробі Каленіченка було виявлено лігандрол. Ця речовина входить до списку заборонених WADA та є видом анаболіка.
Тенісист заперечував, що навмисне вживав заборонений препарат, але так і не зміг пояснити, як він потрапив до організму.
Дискваліфікація тенісиста набула чинності 9 листопада 2021 року та завершиться 9 травня 2025 року.
Данило Каленіченко є переможцем чотирьох турнірів ITF в одиночному розряді.