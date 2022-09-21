Міжнародна федерація дзюдо усунула Росію та Білорусь від усіх турнірів

Окупантам заборонили виступати на міжнародних турнірах, інформує ZN.ua.

Міжнародна федерація дзюдо усунула Росію та Білорусь від усіх турнірів
В IJF пішли на ізоляцію агресора
© ukrainejudo.com

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) ухвалила рішення усунути Росію та Білорусь від усіх змагань до січня 2023 року.

Про це повідомила прес-служба організації.

"З огляду на міжнародні обставини та з метою забезпечення захисту всіх спортсменів у дзюдо, сьогодні, 21 вересня, виконком IJF вирішив не допускати до участі у міжнародних змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі", – сказано у повідомленні організації.

Раніше Росію відсторонили від чемпіонату світу-2022 з дзюдо у Ташкенті. Тепер Міжнародна федерація дзюдо ухвалила рішення поновити повне виключення росіян та білорусів із усіх турнірів на міжнародному рівні.

Українські спортсмени при цьому бойкотували всі змагання із дзюдо, на які допускали росіян.


Данило Слесь, ZN.ua





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