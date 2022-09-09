Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 4-го туру, відео голів

В Україні продовжується футбольний сезон.

Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 4-го туру, відео голів (оновлюється)
"Шахтар" зіграє проти "Чорноморця"
© ФК Шахтер

9, 10, 11 та 12 вересня пройдуть матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги.

"Шахтар" у Львові зустрінеться з одеським "Чорноморцем", а "Динамо" також на "Арені Львів" зіграє проти місцевої команди ФК "Львів".

Розклад матчів

П'ятниця, 9 вересня

17:00. Львів, стадіон "Україна"

"Рух" – "Зоря"

Субота, 10 вересня

15:00. Київ, НСК "Олімпійський"

"Кривбас" – "Верес"

17:00. Львів, "Арена Львів"

"Шахтар" – "Чорноморець"

Неділя, 11 вересня

13:00. Ужгород, "Авангард"

"Дніпро-1" – "Металіст 1925"

15:00. Ковалівка, стадіон "Колос"

"Колос" – "Металіст"

17:00. Львів, "Арена Львів"

"Динамо" – ФК "Львів"

Понеділок, 12 вересня

13:00. Мінай, стадіон "Мінай"

"Ворскла" – "Олександрія"

15:00. Петрове, стадіон "Інгульець"

"Інгульець" – "Мінай"

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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