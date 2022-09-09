Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 4-го туру, відео голів
В Україні продовжується футбольний сезон.
9, 10, 11 та 12 вересня пройдуть матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги.
"Шахтар" у Львові зустрінеться з одеським "Чорноморцем", а "Динамо" також на "Арені Львів" зіграє проти місцевої команди ФК "Львів".
Розклад матчів
П'ятниця, 9 вересня
17:00. Львів, стадіон "Україна"
"Рух" – "Зоря"
Субота, 10 вересня
15:00. Київ, НСК "Олімпійський"
"Кривбас" – "Верес"
17:00. Львів, "Арена Львів"
"Шахтар" – "Чорноморець"
Неділя, 11 вересня
13:00. Ужгород, "Авангард"
"Дніпро-1" – "Металіст 1925"
15:00. Ковалівка, стадіон "Колос"
"Колос" – "Металіст"
17:00. Львів, "Арена Львів"
"Динамо" – ФК "Львів"
Понеділок, 12 вересня
13:00. Мінай, стадіон "Мінай"
"Ворскла" – "Олександрія"
15:00. Петрове, стадіон "Інгульець"
"Інгульець" – "Мінай"
Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.