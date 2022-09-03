"Динамо" зазнало другої поспіль поразки в УПЛ

У третьому турі української Прем'єр-ліги луганська "Зоря" приймала київське "Динамо" на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського.

Луганчани здобули перемогу з рахунком 3:2.

Ще у першому таймі "Зоря" двічі засмутила суперника. На сьомій хвилині забив Русин, а на 35-й відзначився Мишньов.

У перерві Мірча Луческу підсилив команду замінами – на полі з'явилися Шапаренко, Сидорчук та Гармаш. У результаті "Динамо" вдалося скоротити відставання завдяки голу Ваната на 49-й хвилині.

У середині другого тайму Вантух отримав другу жовту та залишив "Зорю" у меншості. Однак це не завадило луганцям забити третій м'яч, коли Бражко розібрався із Сидорчуком та Забарним та розстріляв ворота Бущана. Кияни змогли забити ще один м'яч зусиллями Буяльського, але це не врятувало їх від поразки.

"Динамо" зазнало вже другої поразки у двох стартових матчах нового сезону УПЛ. У минулому поєдинку підопічні Луческу були розгромлені "Дніпром-1" з рахунком 0:3. При цьому "Зоря" здобула третю перемогу поспіль і лідирує у турнірній таблиці.