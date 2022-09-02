"Це моє рішення": українська спортсменка вирішила не тиснути руку білорусці
Українська тенісистка Марта Костюк відмовилася потиснути руку суперниці з Білорусі Вікторії Азаренко.
Замість традиційного потиску рук спортсменки під час чемпіонату US Open лише обмінялися дотиками ракеток.
"Це моє рішення, тому що ніхто з них публічно не засудив війну та дії своїх урядів. А я не можу таке підтримувати. Вона чудовий суперник. Але це ніяк не пов'язано з тим, що вона також і людина", - пояснила Костюк.
Зазначимо, що українська спортсменка наперед попередила Азаренко про своє рішення.
У мережі також з'явилися кадри цього моменту на корті.
Зазначимо, що українка не змогла нав'язати боротьбу своїй суперниці та поступилася з рахунком 2:6, 3:6.
Нагадаємо, російські вкс регулярно використовують Білорусь як плацдарм для ударів по Україні. Так, лише 28 серпня з ракетоносців ТУ-22М по Сарнами було випущено мінімум 5 ракет. Пуск здійснювався у повітряному просторі Білорусі. Після цього винищувачі повернулися на російський аеродром.
Постраждали військовий об'єкт, лікарня та 30 приватних будинків.