"Це моє рішення": українська спортсменка вирішила не тиснути руку білорусці

"Це моє рішення": українська спортсменка вирішила не тиснути руку білорусці, відео

Українська тенісистка Марта Костюк відмовилася потиснути руку суперниці з Білорусі Вікторії Азаренко.

Замість традиційного потиску рук спортсменки під час чемпіонату US Open лише обмінялися дотиками ракеток.

"Це моє рішення, тому що ніхто з них публічно не засудив війну та дії своїх урядів. А я не можу таке підтримувати. Вона чудовий суперник. Але це ніяк не пов'язано з тим, що вона також і людина", - пояснила Костюк.

Зазначимо, що українська спортсменка наперед попередила Азаренко про своє рішення.

У мережі також з'явилися кадри цього моменту на корті.

Зазначимо, що українка не змогла нав'язати боротьбу своїй суперниці та поступилася з рахунком 2:6, 3:6.

Frozen handshake between Kostyuk ans Azarenka ?

(via @josemorgado) pic.twitter.com/31kKUMpRz0

— We Are Tennis (@WeAreTennis) September 1, 2022

Нагадаємо, російські вкс регулярно використовують Білорусь як плацдарм для ударів по Україні. Так, лише 28 серпня з ракетоносців ТУ-22М по Сарнами було випущено мінімум 5 ракет. Пуск здійснювався у повітряному просторі Білорусі. Після цього винищувачі повернулися на російський аеродром.

Постраждали військовий об'єкт, лікарня та 30 приватних будинків.


Катерина Петренко, politeka.net





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