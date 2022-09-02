Федерацію футболу Туреччини обстріляли під час засідання керівництва

Члени виконкому організації не постраждали.

Федерацію футболу Туреччини обстріляли під час засідання керівництва
Нападників на Федерацію футболу Туреччини вже затримали
© Anadolu Agency

У Стамбулі невідомі обстріляли будівлю Федерації футболу Туреччини, коли проходило засідання виконкому, повідомляє UrduPoint.

Внаслідок цієї атаки постраждалих немає. Кулі потрапили всередину будівлі, а одна з них пролетіла над головою відомого ексфутболіста "Баварії" та "Реала" Хаміта Алтинтопа, який входить до виконкому організації.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу провів прес-конференцію, де повідомив, що нападників затримали. Вони були в стані алкогольного сп'яніння і жили лише за 200 метрів від будівлі федерації.

Встановлено, що всього було 11 пострілів з вулиці по будівлі керівного органу турецького футболу. Кулі потрапили до офісу президента та приміщення для засідань на першому поверсі.

Усі провідні клуби Туреччини виступили із засудженням цього нападу.

Варто зазначити, що наступного року Стамбул має провести фінал Ліги чемпіонів.


Данило Слесь, ZN.ua





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