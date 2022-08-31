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2022-08-31
Гравець "Динамо" увійшов до топ-20 найкращих молодих футболістів світу серед однолітків
Талант Іллі Забарного відзначили представники CIES.
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES склав списки найкращих молодих футболістів світу, починаючи з 2000 року народження.
Єдиним представником України у рейтингах став захисник київського "Динамо" Ілля Забарний.
19-річний футболіст посів 18-те місце серед гравців 2002 року народження з рейтингом 77,6. Цей показник сформований на основі кількості матчів, ігрового часу та ефективності на полі.
Повний рейтинг доступний
Ілля Забарний є вихованцем київського "Динамо" та виступає за першу команду клубу з 2019 року. Також на його рахунку 22 матчі за національну збірну України.
Данило Слесь, ZN.ua