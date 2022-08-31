Гравець "Динамо" увійшов до топ-20 найкращих молодих футболістів світу серед однолітків

Талант Іллі Забарного відзначили представники CIES.

Гравець
Забарний є лідером "Динамо" у 19 років
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES склав списки найкращих молодих футболістів світу, починаючи з 2000 року народження.

Єдиним представником України у рейтингах став захисник київського "Динамо" Ілля Забарний.

19-річний футболіст посів 18-те місце серед гравців 2002 року народження з рейтингом 77,6. Цей показник сформований на основі кількості матчів, ігрового часу та ефективності на полі.

Повний рейтинг доступний за посиланням.

Ілля Забарний є вихованцем київського "Динамо" та виступає за першу команду клубу з 2019 року. Також на його рахунку 22 матчі за національну збірну України.


Данило Слесь, ZN.ua





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