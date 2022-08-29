"Динамо" сенсаційно розгромно програло "Дніпру-1" у своєму стартовому матчі УПЛ

У неділю, 28 серпня, у Львові у рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги зустрічалися київське "Динамо" та "Дніпро-1".

Підопічні Луческу зазнали несподіваної розгромної поразки, програвши на "Арені Львів" з рахунком 0:3.

Голами у складі дніпрян відзначилися Сарапій, вихованець "Шахтаря" Піхальонок та Рубчинський.

Зазначимо, що і для "Динамо", і для "Дніпра-1" цей матч став першим у новому сезоні УПЛ. Стартовий тур команди пропустили через участь у єврокубках.