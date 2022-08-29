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2022-08-29
"Динамо" сенсаційно розгромно програло "Дніпру-1" у своєму стартовому матчі УПЛ
Кияни несподівано поступилися.
У неділю, 28 серпня, у Львові у рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги зустрічалися київське "Динамо" та "Дніпро-1".
Підопічні Луческу зазнали несподіваної розгромної поразки, програвши на "Арені Львів" з рахунком 0:3.
Голами у складі дніпрян відзначилися Сарапій, вихованець "Шахтаря" Піхальонок та Рубчинський.
Зазначимо, що і для "Динамо", і для "Дніпра-1" цей матч став першим у новому сезоні УПЛ. Стартовий тур команди пропустили через участь у єврокубках.
Олексій Леонічев, ZN.ua