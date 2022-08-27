"Динамо" та "Дніпро-1" дізналися календар матчів у єврокубках

Команди стартують у двох різних турнірах.

Груповий турнір стартує у вересні
© ФК Динамо

Стали відомі дати єврокубкових матчів "Динамо" та "Дніпра-1" на групових етапах Ліги Європи та Ліги конференцій.

"Динамо" зіграє перший матч на виїзді проти "Фенербахче", а "Дніпро-1" вдома прийматиме нідерландський АЗ.

Розклад ігор "Динамо" у Лізі Європи:

1-й тур. 8 вересня. 19:45.

"Фенербахче" – "Динамо"

2-й тур. 15 вересня. 22:00.

"Динамо – АЕК

3-й тур. 6 жовтня. 19:45.

"Ренн" – "Динамо"

4-й тур. 13 жовтня. 19:45.

"Динамо" – "Ренн"

5-й тур. 27 жовтня. 19:45.

АЕК – "Динамо"

6-й тур. 3 листопада. 22:00.

"Динамо" – "Фенербахче"

Розклад ігор "Дніпра-1" у Лізі конференцій:

1-й тур. 8 вересня.

"Дніпро-1" – АЗ Алкмаар

2-й тур. 15 вересня.

"Аполлон" – "Дніпро-1"

3-й тур. 6 жовтня.

"Дніпро-1" – "Вадуц"

4-й тур. 13 жовтня.

"Вадуц" – "Дніпро-1"

5-й тур. 27 жовтня.

"Дніпро-1" – "Аполлон"

6-й тур. 3 листопада.

АЗ Алкмаар - "Дніпро-1"

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у кваліфікації Ліги чемпіонів, де пройшло турецький "Фенербахче", австрійський "Штурм", але поступилося португальській Бенфіці".

"Дніпро-1" програв у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи кіпрському клубу АЕК та вилетів до Ліги конференцій.

Для "Дніпра-1", який було засновано у 2017-му році, це були дебютні матчі у єврокубках.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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