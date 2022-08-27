"Динамо" та "Дніпро-1" дізналися календар матчів у єврокубках
Команди стартують у двох різних турнірах.
Стали відомі дати єврокубкових матчів "Динамо" та "Дніпра-1" на групових етапах Ліги Європи та Ліги конференцій.
"Динамо" зіграє перший матч на виїзді проти "Фенербахче", а "Дніпро-1" вдома прийматиме нідерландський АЗ.
Розклад ігор "Динамо" у Лізі Європи:
1-й тур. 8 вересня. 19:45.
"Фенербахче" – "Динамо"
2-й тур. 15 вересня. 22:00.
"Динамо – АЕК
3-й тур. 6 жовтня. 19:45.
"Ренн" – "Динамо"
4-й тур. 13 жовтня. 19:45.
"Динамо" – "Ренн"
5-й тур. 27 жовтня. 19:45.
АЕК – "Динамо"
6-й тур. 3 листопада. 22:00.
"Динамо" – "Фенербахче"
Розклад ігор "Дніпра-1" у Лізі конференцій:
1-й тур. 8 вересня.
"Дніпро-1" – АЗ Алкмаар
2-й тур. 15 вересня.
"Аполлон" – "Дніпро-1"
3-й тур. 6 жовтня.
"Дніпро-1" – "Вадуц"
4-й тур. 13 жовтня.
"Вадуц" – "Дніпро-1"
5-й тур. 27 жовтня.
"Дніпро-1" – "Аполлон"
6-й тур. 3 листопада.
АЗ Алкмаар - "Дніпро-1"
Нагадаємо, "Динамо" стартувало у кваліфікації Ліги чемпіонів, де пройшло турецький "Фенербахче", австрійський "Штурм", але поступилося португальській Бенфіці".
"Дніпро-1" програв у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи кіпрському клубу АЕК та вилетів до Ліги конференцій.
Для "Дніпра-1", який було засновано у 2017-му році, це були дебютні матчі у єврокубках.