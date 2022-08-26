Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 2-го туру, відео голів (оновлюється)

В Україні продовжується новий футбольний сезон.

Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 2-го туру, відео голів (оновлюється)
"Динамо" зіграє проти команди "Дніпро-1"
© ФК Динамо

27, 28 та 29 серпня відбудуться матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги.

"Шахтар" зустрінеться з "Кривбасом" у Києві на "Олімпійському", а "Динамо" у Львові прийматиме "Дніпро-1".

Розклад та результати матчів

Субота, 27 серпня

ФК "Львів" – "Зоря"

13:00. Львів, "Арена Львів"

"Ворскла" – "Верес"

13:00. Полтава, стадіон імені Бутовського

"Металіст 1925" – "Чорноморець"

15:00, Київ, НСК "Олімпійський"

Неділя, 28 серпня

"Колос" – "Рух"

13:00. Ковалівка, стадіон "Колос"

"Шахтар" – "Кривбас"

15:00. Київ, НСК "Олімпійський"

"Динамо" – "Дніпро-1"

17:00. Львів, "Арена Львів"

Понеділок, 29 серпня

"Металіст" – "Інгульець"

13:00. Ужгород, стадіон "Авангард"

"Олександрія" – "Минай"

15:00. Олександрія, стадіон "Ніка",

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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