Українська Прем'єр-ліга: результати всіх матчів 2-го туру, відео голів (оновлюється)
В Україні продовжується новий футбольний сезон.
27, 28 та 29 серпня відбудуться матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги.
"Шахтар" зустрінеться з "Кривбасом" у Києві на "Олімпійському", а "Динамо" у Львові прийматиме "Дніпро-1".
Розклад та результати матчів
Субота, 27 серпня
ФК "Львів" – "Зоря"
13:00. Львів, "Арена Львів"
"Ворскла" – "Верес"
13:00. Полтава, стадіон імені Бутовського
"Металіст 1925" – "Чорноморець"
15:00, Київ, НСК "Олімпійський"
Неділя, 28 серпня
"Колос" – "Рух"
13:00. Ковалівка, стадіон "Колос"
"Шахтар" – "Кривбас"
15:00. Київ, НСК "Олімпійський"
"Динамо" – "Дніпро-1"
17:00. Львів, "Арена Львів"
Понеділок, 29 серпня
"Металіст" – "Інгульець"
13:00. Ужгород, стадіон "Авангард"
"Олександрія" – "Минай"
15:00. Олександрія, стадіон "Ніка",
Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.