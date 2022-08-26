Ярмоленко забив дебютний гол за "Аль-Айн"

Українець забив у спарингу.

Ярмоленко забив дебютний гол за
Ярмоленко змінив клуб улітку
© Al Ain FC

Вінгер "Аль-Айна" та збірної України Андрій Ярмоленко відзначився дебютним голом за свій новий клуб.

Ярмоленко допоміг команді Сергія Реброва здобути перемогу в товариському матчі над "Хаур-Факканом" з рахунком 3:1, забивши на 61 хвилині.

Нагадаємо, цього літа 32-річний півзахисник залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолює Сергій Ребров.

Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006-го по 2017-й рік, після чого перейшов до дортмундської "Борусії", у якої гравця викупив "Вест Хем" у 2018-му. Андрій у Лондоні забив 13 м'ячів у 86 матчах за "молотобійців".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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