"Шахтар" не зумів обіграти "Металіст 1925" у першому матчі нового сезону УПЛ

В Україні стартував футбольний сезон

"Шахтар" втратив очки
© ФК Шахтер

У вівторок, 23 серпня, у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" відбувся стартовий матч 1-го туру української Прем'єр-ліги між донецьким "Шахтарем" та харківським клубом "Металіст 1925".

Зустріч завершилася без голів, а оновлений "Шахтар" не зміг впоратися із харківським клубом.

"Шахтар" – "Металіст 1925" – 0:0

"Шахтар": Трубін, Михайличенко, Кривцов, Матвієнко, Тейлор, Петряк (Очеретько, 76), Степаненко, Судаков (Бондаренко, 61), Мудрик, Джурасек, Сікан (Тотовицький, 61).

"Металіст 1925": Мозиль, Шершень, Безуглий, Курило, Рудавський, Мартинюк, Русин, Габелок, Кравченко (Дудик, 78), Ременюк (Дмитренко, 78), Зубков (Бічек, 71).

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

Цей поєдинок став першим офіційним матчем українського чемпіонату після повномасштабного вторгнення Росії до України. Таким чином, матч УПЛ пройшов уперше за 254 дні.

Через війну "Шахтар" залишили практично всі зіркові легіонери. У команді з іноземців залишалися нападник Лассіна Траоре, півзахисник Невен Джурасек та бразильський захисник Лукас Тейлор.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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