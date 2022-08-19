"Дніпро-1" у своєму дебютному єврокубковому матчі програв кіпріотам

Український клуб провів історичний поєдинок.

Дніпряни пропустили всі голи у першому атймі
© СК "Дніпро-1"

У четвер, 18 серпня, "Дніпро-1" провів матч проти кіпрського клубу АЕК у рамках плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Український клуб програв гостям із рахунком 1:2. На 16-й хвилині Омрі Альтман відкрив рахунок, а на 29-й хвилині після грубої помилки голкіпера дніпрян Макса Валефа Сваток відправив м'яч головою у власні ворота. Все той же Сваток наприкінці зустрічі відіграв один м'яч - 1:2.

Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну номінально домашній поєдинок для дніпрян відбувся у словацькому місті Кошице.

Для "Дніпра-1", який було засновано у 2017-му році, це був дебют у єврокубках.

Матч-відповідь пройде в Ларнаці 25 серпня. Переможець вийде до групового раунду Ліги Європи, а той, хто програв, вирушить на цю ж стадію, але до Ліги конференцій.

За підсумками сезону української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" посів третє місце.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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