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2022-08-14
Опубліковано календар нового сезону УПЛ
Турнір стартує наприкінці серпня.
Матчі проходитимуть без глядачів© upl.ua
На офіційному сайті УПЛ став доступним календар чемпіонату України на сезон 2022/23.
У першому турі "Шахтар" прийме "Металіст 1925", а "Динамо" вирушить у гості до "Інгульця".
Матчі першого туру пройдуть 23 серпня, а "Шахтар" та "Динамо" вперше зустрінуться між собою у 7-му турі.
З повним календарем можна ознайомитись
Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.
Олексій Леонічев, ZN.ua