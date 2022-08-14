Опубліковано календар нового сезону УПЛ

На офіційному сайті УПЛ став доступним календар чемпіонату України на сезон 2022/23.

У першому турі "Шахтар" прийме "Металіст 1925", а "Динамо" вирушить у гості до "Інгульця".

Матчі першого туру пройдуть 23 серпня, а "Шахтар" та "Динамо" вперше зустрінуться між собою у 7-му турі.

З повним календарем можна ознайомитись тут (праворуч вгорі).

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.