"Шахтар" розгромно програв "Ромі" у благодійному матчі

"Гірники" провели поєдинок у Римі.

"Шахтар" готується до нового сезону
© ФК Шахтер

7 серпня донецький "Шахтар" провів товариський матч проти італійської "Роми".

Поєдинок відбувся в Римі та завершився перемогою господарів поля з рахунком 5:0.

У складі римлян голами відзначилися Пеллегріні, Манчіні, Спінаццола, Дзаніоло та Бове.

"Рома" – "Шахтар" – 5:0

Голи: Пеллегріні, 18, Манчіні, 41, Спінаццола, 45, Дзаніоло, 59, Бове, 87

"Рома": Руй Патрісіу (Свілар, 46, Боєр, 80), Манчіні (Бове, 65), Кумбулла (Смолінг, 46), Вінья (Ібаньєс, 46), Челік (Карсдорп, 46), Пеллегріні (Тріпі, 80), Матіч (Кристанте, 46), Спінаццола, Дібала (Афена-Гьян, 81), Дзаніоло (Вейналдум, 65), Абрахам (Шомуродов, 80)

"Шахтар": Трубін (Пятов, 46), Михайличенко (Тотовицький, 46), Матвієнко (Фарина, 77), Кривцов (Козік, 62), Бондар (Кащук, 46), Конопля, Мудрик (Топалов, 62), Судаков (Очеретько, 46), Джурасек (Корнієнко, 46), Вакула (Бондаренко, 46), Кулаков (Cікан, 46)

Гра проходила в рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine, а всі гроші, отримані від матчів, будуть спрямовані на допомогу Україні.

Нагадаємо, "Шахтар" вже розпочав другий тренувальний збір, який відбувається у Словенії.


Данило Слесь, ZN.ua





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