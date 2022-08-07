Росіянина Дворковича переобрали на пост президента Міжнародної шахової федерації

У виборах взяв участь також представник України.

Росіянина Дворковича переобрали на пост президента Міжнародної шахової федерації
Аркадій Дворкович очолює FIDE з 2018 року
© fide.com

Перемогу на виборах президента Міжнародної шахової федерації (FIDE) отримав чинний керівник організації росіянин Аркадій Дворкович.

Голосування проходило в індійському Ченнаї, а за Дворковича віддали голоси 157 делегатів. При цьому у виборах також взяв участь українець Андрій Баришполець, який набрав 16 голосів.

Ще один претендент Іналбек Шеріпов знявся з виборів за станом здоров'я, а француз Бахар Куатлі відмовився балотуватися під час Генеральної Асамблеї.

Аркадій Дворкович очолює FIDE із жовтня 2018 року. До цього він був заступником голови уряду Росії.

Міжнародна шахова федерація виступила з офіційною заявою та засудила війну в Україні, яку розв'язала Росія. При цьому FIDE дозволила виступати на турнірах шахістам із РФ та Білорусі під прапором організації.


Данило Слесь, ZN.ua





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