Відомому німецькому футболісту загрожує тюремний термін за домашнє насильство

Футболісту дортмундської "Боруссії" Ніко Шульцу загрожує до десяти років ув'язнення через насильство у відношенні до його колишньої дівчини, повідомляє Bild .

За інформацією джерела, дівчина, ім'я якої не називається, через свого адвоката передала до прокуратури 76 сторінок матеріалів зі скріншотами повідомлень та фотографіями, які доводять насильство з боку Шульца.

Адвокат виділив сім випадків домашнього насильства з боку спортсмена, які сталися у 2020 році.

Найшокуючішою ситуацією, про яку говорить сторона звинувачення, був удар, який завдав Шульц дівчині в живіт за два тижні до народження доньки. Пізніше вона писала футболісту, що боїться втратити дитину і відчуває сильний біль у животі.

Дортмундська "Боруссія" вже відреагувала на цю інформацію. Клуб Бундесліги зазначив, що не знав таких подробиць особистого життя свого захисника. Велика ймовірність, що дортмундці припинять співпрацю з гравцем.

29-річний Ніко Шульц виступає за "Боруссію" Дортмунд з 2019 року після трансферу з "Хоффенхайму". Також на його рахунку 12 матчів та 2 голи за збірну Німеччини.