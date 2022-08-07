Відомому німецькому футболісту загрожує тюремний термін за домашнє насильство
Прокуратура розслідує справу Ніко Шульца.
Футболісту дортмундської "Боруссії" Ніко Шульцу загрожує до десяти років ув'язнення через насильство у відношенні до його колишньої дівчини, повідомляє
За інформацією джерела, дівчина, ім'я якої не називається, через свого адвоката передала до прокуратури 76 сторінок матеріалів зі скріншотами повідомлень та фотографіями, які доводять насильство з боку Шульца.
Адвокат виділив сім випадків домашнього насильства з боку спортсмена, які сталися у 2020 році.
Найшокуючішою ситуацією, про яку говорить сторона звинувачення, був удар, який завдав Шульц дівчині в живіт за два тижні до народження доньки. Пізніше вона писала футболісту, що боїться втратити дитину і відчуває сильний біль у животі.
Дортмундська "Боруссія" вже відреагувала на цю інформацію. Клуб Бундесліги зазначив, що не знав таких подробиць особистого життя свого захисника. Велика ймовірність, що дортмундці припинять співпрацю з гравцем.
29-річний Ніко Шульц виступає за "Боруссію" Дортмунд з 2019 року після трансферу з "Хоффенхайму". Також на його рахунку 12 матчів та 2 голи за збірну Німеччини.