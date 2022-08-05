Російського хокеїста у Фінляндії змусили заклеїти прапор РФ на шоломі
Росіянин вирішив висловити обурення цим фактом.
Російського хокеїста Костянтина Волкова змусили заклеїти прапор країни-окупанта під час виступу у фінському "Ессяті".
"З неприємного – це те, що довелося прапор заклеювати. Я сидів у роздягальні, до мене підійшли та повідомили, що ліга зверху сказала прибрати прапор, щоб уникнути провокацій та агресії. А у мене на шоломі було їх два – фінський та російський. Чому я повинен заклеювати свій прапор, а ваш залишати?", - наводить слова Волкова
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.