Російського хокеїста у Фінляндії змусили заклеїти прапор РФ на шоломі

Російського хокеїста Костянтина Волкова змусили заклеїти прапор країни-окупанта під час виступу у фінському "Ессяті".

"З неприємного – це те, що довелося прапор заклеювати. Я сидів у роздягальні, до мене підійшли та повідомили, що ліга зверху сказала прибрати прапор, щоб уникнути провокацій та агресії. А у мене на шоломі було їх два – фінський та російський. Чому я повинен заклеювати свій прапор, а ваш залишати?", - наводить слова Волкова Sports.ru .

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.